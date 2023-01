Soirées dégustation au Domaine les bertins Saint-Astier, 10 juillet 2023, Saint-Astier Saint-Astier.

Soirées dégustation au Domaine les bertins

DOMAINE LES BERTINS Saint-Astier Lot-et-Garonne

2023-07-10 17:00:00 – 2023-08-31 20:30:00

Saint-Astier

Lot-et-Garonne

Saint-Astier

EUR Dégustation de vins côtes de Duras, IGP Atlantique avec la découverte de nos vins rosés, blancs secs, rouges, blancs moelleux et méthode traditionnelle accompagné de toast de conserves de canards gras.

Possibilité d’accompagner la dégustation avec des plateaux de fromages et charcuteries des Délices des Vallées.

Du plaisir pour les papilles en toute simplicité avec des explications individualisées.

Les enfants sont magnifiquement bien accueillis, jus de pomme, toast, coloriage et pochette surprise… Ils demandent à revenir.

DOMAINE LES BERTINS

Manfé Saint Astier

Saint-Astier

dernière mise à jour : 2023-01-09 par