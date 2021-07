Soirées de live painting et de créations graffiti au Zik Zac Aix-en-Provence, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Soirées de live painting et de créations graffiti au Zik Zac 2021-07-15 – 2021-07-17 Parc Gilbert Vilers / Théâtre de Verdure Avenue Saint-John Perse

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cette année, Ka Divers accueille un des grands noms de la planète street art : Kounka Ntadi. Derrière l’évocation de guerriers Bantu, son œuvre puissante

interroge l’identité et l’humanité dans sa quête des origines. Ses œuvres réalisées durant le festival seront en vente à l’issue des soirées. Du 21 au 23 juillet, le talentueux Braga prend ensuite le relais puis Sees et enfin Reano.



Les 15-16-17 juillet : Kouka Ntadi

Artiste franco-congolais rayonnant à l’international, Kouka Ntadi s’est fait repérer par ses guerriers Bantu qui ont marqué le paysage urbain. Petit-fils du peintre expressionniste Francis Gruber, il développe son obsession par des portraits saisissants d’expressivité, aux contours imparfaits ou à l’impression d’une écriture qui fait vibrer son travail autour de l’Homme, de l’identité et de l’universalité. Un captivant guerrier graphique empreint d’humanité.



Le 21 juillet : Braga

Autodidacte, Btaga s’est forgé un style oscillant entre la figuration libre et les cartoons avec une touche surréaliste. Ce marseillais délivre désormais son regard provocateur et critique dans des performances où il interroge les contradictions du divertissement et de l’écologie. Un regard acerbe égayé par des couleurs saturées et un trait à la précision d’orfèvre.



Le 22 juillet : Sees

Puisant son inspiration dans des lignes graphiques et colorées, de motifs échappés des tapisseries des années 70 aux lignes courbes et géométriques, Sees intègre indifféremment les éléments de la faune, de la nature ou les sources abstraites. Passé par l’underground, ce street artiste d’Apt, menuisier de métier, manie également parfois le bois dans certaines de ses créations.



Le 23 juillet : Reano

Expert en Caligraffiti, Reano est un amoureux des lettrages et des typographies qu’il travaille au calame, à la plume ou au pinceau… S’affranchissant de certains codes, cet artiste installé à Avignon poursuit sa quête perpétuelle du volume, qu’il traque par toutes les techniques dont le pointillisme, véritable signature de ses compositions marquées par la saturation de couches successives.

Comme chaque année, Ka Divers propose 6 soirées de live painting et de créations graffiti pendant le Festival Zik Zac.

Cette année, Ka Divers accueille un des grands noms de la planète street art : Kounka Ntadi. Derrière l’évocation de guerriers Bantu, son œuvre puissante

interroge l’identité et l’humanité dans sa quête des origines. Ses œuvres réalisées durant le festival seront en vente à l’issue des soirées. Du 21 au 23 juillet, le talentueux Braga prend ensuite le relais puis Sees et enfin Reano.



Les 15-16-17 juillet : Kouka Ntadi

Artiste franco-congolais rayonnant à l’international, Kouka Ntadi s’est fait repérer par ses guerriers Bantu qui ont marqué le paysage urbain. Petit-fils du peintre expressionniste Francis Gruber, il développe son obsession par des portraits saisissants d’expressivité, aux contours imparfaits ou à l’impression d’une écriture qui fait vibrer son travail autour de l’Homme, de l’identité et de l’universalité. Un captivant guerrier graphique empreint d’humanité.



Le 21 juillet : Braga

Autodidacte, Btaga s’est forgé un style oscillant entre la figuration libre et les cartoons avec une touche surréaliste. Ce marseillais délivre désormais son regard provocateur et critique dans des performances où il interroge les contradictions du divertissement et de l’écologie. Un regard acerbe égayé par des couleurs saturées et un trait à la précision d’orfèvre.



Le 22 juillet : Sees

Puisant son inspiration dans des lignes graphiques et colorées, de motifs échappés des tapisseries des années 70 aux lignes courbes et géométriques, Sees intègre indifféremment les éléments de la faune, de la nature ou les sources abstraites. Passé par l’underground, ce street artiste d’Apt, menuisier de métier, manie également parfois le bois dans certaines de ses créations.



Le 23 juillet : Reano

Expert en Caligraffiti, Reano est un amoureux des lettrages et des typographies qu’il travaille au calame, à la plume ou au pinceau… S’affranchissant de certains codes, cet artiste installé à Avignon poursuit sa quête perpétuelle du volume, qu’il traque par toutes les techniques dont le pointillisme, véritable signature de ses compositions marquées par la saturation de couches successives.

dernière mise à jour : 2021-07-02 par