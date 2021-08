Toulouse Le Cratère Haute-Garonne, Toulouse Soirées de cinéma européen Le Cratère Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Soirées de cinéma européen Le Cratère, 18 novembre 2021, Toulouse. Soirées de cinéma européen

du jeudi 18 novembre au dimanche 21 novembre à Le Cratère

### Cycle de cinéma Les membres d´Eunic Toulouse proposent cinq soirées de films européens du 18 au 21 novembre 2021 en collaboration avec le cinéma Le Cratère. Le public pourra voir un film de chacun pays des membres du réseau (Alliance Française, Dante Alighieri, Goethe-Institut et Insituto Cervantes) et découvrir ainsi la variété de la création européenne, en lien cette année avec le thème de la solidarité. Le film lauréat du Prix Lux, prix de cinéma européen attrribué tous les ans, sera également projeté : _Dieu existe, son nom est Petrunya_. ### Programme * Champions : le 18 novembre à 18h30 – Institut Cervantes * Dieu existe, son nom est Petrunya : le 19 novembre à 20h30 – Cinéma Le Cratère * Fuocoammare : le 20 novembre à 20h30 – Cinéma Le Cratère * Les invisibles : le 20 novembre à 18h30 – Cinéma Le Cratère * Trop loin : le 21 novembre à 15h30 – Cinéma Le Cratère ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Instituto Cervantes ](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/noches-de-cine-europeo/135554) ![]() ### Infos pratiques * Du 18 au 21 novembre 2021. * Selon les mesures sanitaires indiquées par les autorités pour les centres culturels, la jauge pourra être limitée, du gel hydro alcoolique sera à disposition et le port du masque est obligatoire.

Instituto Cervantes : entrée libreCinéma Le Cratère : tarif en vigueur

Culture Le Cratère 95 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T00:00:00 2021-11-18T23:59:00;2021-11-19T00:00:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Le Cratère Adresse 95 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Le Cratère Toulouse