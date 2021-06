Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Soirées dans les Jardins du Musée – Concert – Soirée Electro Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Soirées dans les Jardins du Musée – Concert – Soirée Electro Romans-sur-Isère, 27 août 2021-27 août 2021, Romans-sur-Isère. Soirées dans les Jardins du Musée – Concert – Soirée Electro 2021-08-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-27 Rue Bistour Jardins du Musée

Romans-sur-Isère Drôme Trois artistes feront vibrer le jardin du musée de Romans pour une soirée 100% électro.

Mélatonin ouvrira le bal avec sa folk-électro puis i am Sparrow prendra la relève, et enfin Submarine FM clôturera la soirée. accueilbilletterie@lacordonnerie-romans.com +33 4 84 35 03 80 http://www.citemusique-romans.com/ Trois artistes feront vibrer le jardin du musée de Romans pour une soirée 100% électro.

Mélatonin ouvrira le bal avec sa folk-électro puis i am Sparrow prendra la relève, et enfin Submarine FM clôturera la soirée. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Rue Bistour Jardins du Musée Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.0436#5.05555