Depuis 2012, la Route Jacques Cœur propose au public des soirées « Crime au château ». Il s’agit d’une animation en soirée où les visiteurs doivent identifier le coupable d’un crime découvert au cours de la visite d’un lieu de patrimoine. Chaque soirée propose une visite scénarisée, originale écrite par rapport à la vie du site et à son histoire mêlant la fiction à la réalité. La visite est perturbée par différents personnages qui seront suspectés du crime découvert au cours de la visite. La première partie de chaque soirée permet de parler de l’histoire du site et de ses collections tout en ayant déjà commencé l’immersion dans la fiction du crime. A la découverte du crime, les visiteurs deviennent enquêteurs en interrogeant les suspects. Sur réservation uniquement / Pass sanitaire obligatoire

Le Château-Musée de Gien propose cette année deux soirées “Crime au Château” les 15 et 16 octobre Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien

