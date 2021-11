Munster Munster 68140, Munster Soirées contes avec Gérard Léser Munster Munster Catégories d’évènement: 68140

Vendredi 17/12/2021 à 19h au premier étage de la salle de la Laub. Traditions et rites de Noël en Alsace (le sapin, la bûche de Noël…) sans oublier quelques légendes de la Vallée de Munster. A partir de 8 ans. Mercredi 29/12/2021 à 15h au premier étage de la salle de la Laub. Légendes de la nouvelle année et mettant en scène les êtres mystérieux qui peuplent la montagne. Contes et légendes de Noël et de l'An Neuf.

