Soirées contées avec Aziliz Logonna-Daoulas, 11 août 2022, Logonna-Daoulas.

Soirées contées avec Aziliz Logonna-Daoulas

2022-08-11 20:30:00 – 2022-08-11 22:00:00

Logonna-Daoulas 29460

Balade conte et patrimoine à la chapelle Sainte-Marguerite à Logonna-Daoulas.

Sous la lune et les étoiles, suivez Aziliz sur les petits sentiers magiques de Logonna.

Entre terre et mer, elle vous mènera de l’Histoire à la légende.

Durée : 2h30

Tarifs : adultes : 7 €, enfants : 4 €, famille (2 adultes + 2 enfants) : 20 €

Conseils : Prévoyez de bonnes chaussures, une lampe de poche et de bons vêtements coupe-vent.

Réservation au 06.71.84.15.67

avalet.sylvie@gmail.com +33 6 83 92 96 21 https://www.logonna-daoulas.bzh/

Balade conte et patrimoine à la chapelle Sainte-Marguerite à Logonna-Daoulas.

Sous la lune et les étoiles, suivez Aziliz sur les petits sentiers magiques de Logonna.

Entre terre et mer, elle vous mènera de l’Histoire à la légende.

Durée : 2h30

Tarifs : adultes : 7 €, enfants : 4 €, famille (2 adultes + 2 enfants) : 20 €

Conseils : Prévoyez de bonnes chaussures, une lampe de poche et de bons vêtements coupe-vent.

Réservation au 06.71.84.15.67

Logonna-Daoulas

dernière mise à jour : 2022-05-10 par