Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Soirées consolation, guérison avec les frères. Prédicateur: Frère Yann-Dominique Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

Soirées consolation, guérison avec les frères. Prédicateur: Frère Yann-Dominique Troussures – Notre-Dame de Cana, 23 juin 2022, Troussures. Soirées consolation, guérison avec les frères. Prédicateur: Frère Yann-Dominique

Troussures – Notre-Dame de Cana, le jeudi 23 juin 2022 à 20:00

**Soirée consolation guérison délivrance** 23/06/2022 – 20:00 > 23/06/2022 – 22:00 [https://www.stjean-troussures.fr/soirees-consolation-guerison,soiree-consolation-guerison-delivrance,3160,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/soirees-consolation-guerison,soiree-consolation-guerison-delivrance,3160,e.html) Tous les 2 mois, le jeudi de 20h à 22h Veillée pour demander à Dieu de nous visiter en profondeur par des libérations, guérisons pour la Gloire de son Nom et notre conversion. Chapelet, louange, enseignements, paroles de connaissance et procéssion du St Sacrement. Possibilité de recevoir la prière des frères sur demande à partir de 18h30. Prédicateur: Frère Yann-Dominique Tél.: 0344478605

Sur inscription

Veillée avec chapelet, louange, enseignement et procession du St Sacrement, paroles de connaissances (possibilité de recevoir la prière des frères sur demande à partir de 18h. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T20:00:00 2022-06-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures