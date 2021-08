Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Soirées concerts du Tranquillou Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Soirées concerts du Tranquillou Marmande, 11 août 2021, Marmande. Soirées concerts du Tranquillou 2021-08-11 18:00:00 – 2021-08-12 23:00:00 Quai 31 35 rue Charles de Gaulle

Marmande Lot-et-Garonne Marmande Deux soirées concerts seront organisées au Quai 31.

Nuit de Folie Partie 1 le mercredi 11 août avec Volante Loco.

Nuit de Folie Partie 2 le jeudi 12 août avec DJ Set Live Ouelelé, Eddie Le Chat, Markatoo. Deux soirées concerts seront organisées au Quai 31.

Nuit de Folie Partie 1 le mercredi 11 août avec Volante Loco.

Nuit de Folie Partie 2 le jeudi 12 août avec DJ Set Live Ouelelé, Eddie Le Chat, Markatoo. +33 6 84 59 49 70 Deux soirées concerts seront organisées au Quai 31.

Nuit de Folie Partie 1 le mercredi 11 août avec Volante Loco.

Nuit de Folie Partie 2 le jeudi 12 août avec DJ Set Live Ouelelé, Eddie Le Chat, Markatoo. Quai 31 dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Quai 31 35 rue Charles de Gaulle Ville Marmande lieuville 44.50036#0.16732