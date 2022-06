Soirées concerts au Bistrot de la Galine Saint-Rémy-de-Provence, 24 juin 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Bistrot de la Galine Quartier de La Galine Route De Cavaillon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

2022-06-24 21:00:00 – 2022-06-24

Saint-Rémy-de-Provence

Bouches-du-Rhône

Soirées Concerts au Bistrot de la Galine



Vendredi 24 juin « Synchronicity »

Tribute to The Police and Sting

3 grands fans de The Police et de Sting se réunissent afin de rendre hommage à ce groupe mythique et cet artiste de talent

Retrouvez toutes les soirées musicales du Bistrot de la Galine !

lebistrotdelagaline@gmail.com +33 4 90 92 11 81

