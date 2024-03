Soirées Concert au Club 27 en mars Club 27 Marseille 4e Arrondissement, mercredi 27 mars 2024.

Dans un quartier animé et populaire, à deux pas du Palais Longchamp, du tramway et du métro 5 avenues, le Club 27, est un lieu accueillant, et original qui vous étonnera par son architecture et son atmosphère chaleureuse…



Nous organisons des concerts de jazz, de blues, de classique, des jams, des expositions de peinture ou de photos, des stand up, des Comédies clubs, des pièces de théâtre etc…



L’idée est d’y accueillir des artistes d’univers différents et de faire en sorte que le public y trouve son bonheur.



Il y en a pour tous les goûts au Club 27 !



MERCREDI 20 MARS

Hip-hop / Jazz

Release Party du 1er EP à l’Antique de MC Sirop avec Victor Coste, Camille Thouvenot Gregory D’Addorio et Thomas Laffont



JEUDI 21 MARS

Jazz & Wine avec Carine Lotta et Marc Campo



VENDREDI 22 MARS

Folk

Long Time Gone avec Ray Mee & Alexandre Geus



MERCREDI 27 et JEUDI 28 MARS

Jazz

Concert organisé par Le Jam Hors Les Murs avec Max Ionata & Fred Nardin



VENDREDI 29 MARS

Jazz– Concert organisé par Le Jam Hors Les Murs avec Adrien Chicot 5 tet



SAMEDI 30 MARS

JAZZ – Christophe Costabel & Michel Isnard



DIMANCHE 31 MARS

Concert Acoustique Blues – Folk – Rock suivi d’une jam avec Jean Gomez & Alain Chiarazzo



A vos agendas



A très bientôt ! 10 10 EUR.

Début : 2024-03-27

fin : 2024-03-31

Club 27 27 rue d’Anvers

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

