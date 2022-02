Soirées Chouettes Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Soirées Chouettes

du vendredi 4 mars au samedi 12 mars

du vendredi 4 mars au samedi 12 mars à Maison de la nature et de l’arbre

Atelier gratuit pour la famille – sur inscription. * **Vendredi 4 mars – à Ville d’Avra**y _Départ à 19h30, à la fontaine Corot, au croisement de la chaussée de l’étang neuf et de l’allée de l’étang neuf._ * **Samedi 5 mars – à Chaville** _Départ à 19h30, à l’entrée de la gare de Chaville Rive Gauche._ * **Vendredi 11 mars – à Marnes-la-Coquette** _Départ à 19h30, au croisement de la rue Maurice Chevalier du Chemin des boeufs._ * **Samedi 12 mars – à Meudon** _Départ à 19h30, à la Maison de la Nature et de l’Arbre._

Inscription obligatoire au plus tard le vendredi avant 12h. Nombre de place limité.

Participez à nos soirées dédiées à l’observation et à l’écoute de la chouette hulotte, et à de multiples autres animaux veilleurs de nuit. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

