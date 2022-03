Soirées chorégraphiques “1920-1930, l’effervescence artistique” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Soirées chorégraphiques “1920-1930, l’effervescence artistique” Pau, 31 mars 2022, Pau. Soirées chorégraphiques “1920-1930, l’effervescence artistique” Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Pau

2022-03-31 – 2022-03-31 Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR SOIRÉES CHORÉGRAPHIQUES DANSE CONTEMPORAINE

“1920-1930, L’EFFERVESCENCE ARTISTIQUE”

Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril – 20h45 En écho à la célébration des 100 ans du Conservatoire, les Soirées chorégraphiques danse contemporaine seront présentées à travers le prisme de l’effervescence artistique du début du 20ème siècle. Les spectateurs pourront découvrir comment les jeunes danseurs se sont appropriés les différents modes d’expression artistique de cette période transdisciplinaire.

Réservation sur le site « Pau Ma ville facile » SOIRÉES CHORÉGRAPHIQUES DANSE CONTEMPORAINE

“1920-1930, L’EFFERVESCENCE ARTISTIQUE”

Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril – 20h45 En écho à la célébration des 100 ans du Conservatoire, les Soirées chorégraphiques danse contemporaine seront présentées à travers le prisme de l’effervescence artistique du début du 20ème siècle. Les spectateurs pourront découvrir comment les jeunes danseurs se sont appropriés les différents modes d’expression artistique de cette période transdisciplinaire.

Réservation sur le site « Pau Ma ville facile » SOIRÉES CHORÉGRAPHIQUES DANSE CONTEMPORAINE

“1920-1930, L’EFFERVESCENCE ARTISTIQUE”

Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril – 20h45 En écho à la célébration des 100 ans du Conservatoire, les Soirées chorégraphiques danse contemporaine seront présentées à travers le prisme de l’effervescence artistique du début du 20ème siècle. Les spectateurs pourront découvrir comment les jeunes danseurs se sont appropriés les différents modes d’expression artistique de cette période transdisciplinaire.

Réservation sur le site « Pau Ma ville facile » conservatoire pau

Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Pau

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Ville Pau lieuville Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Soirées chorégraphiques “1920-1930, l’effervescence artistique” Pau 2022-03-31 was last modified: by Soirées chorégraphiques “1920-1930, l’effervescence artistique” Pau Pau 31 mars 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques