SOIRÉES CAMPUS DU BOCAGE « DES CÉPAGES ANCIENS REMIS AU GOÛT DU JOUR ! » Sèvremont Sèvremont Catégories d’Évènement: Sèvremont

Vendée

SOIRÉES CAMPUS DU BOCAGE « DES CÉPAGES ANCIENS REMIS AU GOÛT DU JOUR ! » Sèvremont, 3 mars 2023, Sèvremont . SOIRÉES CAMPUS DU BOCAGE « DES CÉPAGES ANCIENS REMIS AU GOÛT DU JOUR ! » Lieu-dit Les Bernardières Maison de la Vie Rurale Sèvremont Vendée Maison de la Vie Rurale Lieu-dit Les Bernardières

2023-03-03 – 2023-03-03

Maison de la Vie Rurale Lieu-dit Les Bernardières

Sèvremont

Vendée Que ce soit pour transmettre un patrimoine qui tend à se perdre ou pour amener de la diversité dans leurs cultures, des vignerons locaux se tournent vers des cépages anciens.

Apport gustatif, résistance naturelle aux maladies, rusticité ou adaptation au changement climatique… Ils seront présents lors de cette soirée pour évoquer les raisons de leur intérêt pour ces cépages traditionnels et nous dire comment ils les réintroduisent peu à peu pour le plus grand plaisir des amateurs ! Entrée libre, gratuite et sans inscription Des cépages anciens remis au goût du jour ! contact@cpie-sevre-bocage.com http://www.cpie-sevre-bocage.com/file/168955/Programme-detaille.pdf Maison de la Vie Rurale Lieu-dit Les Bernardières Sèvremont

dernière mise à jour : 2022-12-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Sèvremont, Vendée Autres Lieu Sèvremont Adresse Sèvremont Vendée Maison de la Vie Rurale Lieu-dit Les Bernardières Ville Sèvremont lieuville Maison de la Vie Rurale Lieu-dit Les Bernardières Sèvremont Departement Vendée

Sèvremont Sèvremont Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevremont/

SOIRÉES CAMPUS DU BOCAGE « DES CÉPAGES ANCIENS REMIS AU GOÛT DU JOUR ! » Sèvremont 2023-03-03 was last modified: by SOIRÉES CAMPUS DU BOCAGE « DES CÉPAGES ANCIENS REMIS AU GOÛT DU JOUR ! » Sèvremont Sèvremont 3 mars 2023 Lieu-dit Les Bernardières Maison de la Vie Rurale Sèvremont Vendée Sèvremont Vendée

Sèvremont Vendée