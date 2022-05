Soirées burgers derniers vendredis et samedis du mois à la Pizzéria Le Graillou Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Catégorie d’évènement: Sévérac-d'Aveyron

Soirées burgers derniers vendredis et samedis du mois à la Pizzéria Le Graillou

Sévérac d’Aveyron Aveyron EUR Sévérac-le-Château place Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Rendez-vous au Graillou directement ou par téléphone pour vos commandes : 05 65 78 60 10. Burgers à 9 €.

Formule burger + boisson : 10 €.

Formule burger + frites + boisson : 12 €. Burgers proposés :

– Classique : pain, salade, tomates, oignons, cornichons, cheddar, steak haché, sauce burger.

– Poulet : pain, salade, tomates, oignons, cornichons, poulet pané, sauce ail et fines herbes.

– Jack : pain, salade, tomates, oignons, cornichons, cheddar, steak haché, poitrine fumée, sauce Jack Daniel’s.

– Burger du mois : nous demander.

Sévérac d’Aveyron

