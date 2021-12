Anthelupt Anthelupt Anthelupt, Meurthe-et-Moselle SOIRÉES BIÉROLOGIE Anthelupt Anthelupt Catégories d’évènement: Anthelupt

2022-01-14 18:30:00 – 2022-01-14 21:00:00 Brasserie des Papi’lles 45 rue de la Chapelle

Anthelupt Meurthe-et-Moselle Anthelupt 35 EUR Cet événement est ouvert à tous ceux qui veulent déguster leur bière autrement, avec de bons produits de la région en accompagnement et une visite de la brasserie en prime ! Places limitées, uniquement sur réservation auprès de Katy via notre facebook / mail : brasseurs2papilles@gmail.com / SMS au 06 66 71 81 96 Avec Bon Cadeau OU 35€/personne contact@brasseurs2papilles.fr +33 6 66 71 81 96 La Brasserie des Papilles

