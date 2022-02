SOIRÉES BD À L’ESPACE CINÉMA Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

SOIRÉES BD À L'ESPACE CINÉMA
Chalonnes-sur-Loire
24 février 2022

Jeudi 24 février 2022 : Rencontre avec l'auteur angevin Etienne Davodeau autour de son dernier album « Le Droit du Sol » (Futuropolis, octobre 2021), qui relate son voyage de 800 km à pied à travers la France, entre les grottes de Pech Merle et le site d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure, et s'interroge sur le monde que les adultes d'aujourd'hui lègueront aux générations futures. 

Vendredi 25 février 2022 : Projection du film « Là où poussent les coquelicots », consacré à la guerre de 14/18 vue à travers la BD (Kris, Tardi, Joe Sacco, Charlie Adlard, David Vandermeulen…). La projection sera suivie d'un débat avec le producteur du film, Laurent Segal (Kanari films). 

ENTREE GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. PAS DE RESERVATION. APPLICATION DU PASSE SANITAIRE (MOINS DE 16 ANS) ou VACCINAL. 

Dans le cadre du festival de la BD, profitez de 2 soirées BD au cinéma de Chalonnes-sur-Loire.

+33 2 41 78 26 21

