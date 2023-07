Soirées Barbec & films Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirées Barbec & films Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris, 13 juillet 2023, Paris. Le jeudi 20 juillet 2023

de 19h00 à 23h00

Le jeudi 13 juillet 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit Inscription obligatoire sur infos@ca-montparnasse.paris Soirées BBQ et film.

Deux thèmes, deux ambiances : horreur et comédie Une soirée barbecue et projection d’un film d’Horreur mystère le jeudi 13 juillet à partir de 19 h. Ou bien une autre soirée Comédie mystère, le jeudi 20 juillet à partir de 19 h. Inscription au préalable obligatoire via infos@ca-montparnasse.paris ou 0143202006 Entrée libre mais ramenez ce que vous voulez mettre sur le barbecue et à boire. Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact : http://ca-montparnasse.paris/ +33143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/ http://site.ca-montparnasse.paris

