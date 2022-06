Soirées Autrement : Visiter Autrement

Chaque vendredi de juin à fin août – à partir de 20h00 : les acteurs de la cathédrale vous accueillent pour partager la compréhension de ce lieu de dévotion unique, des visites« flash» vous seront proposées, accompagnées par le curé de la cathédrale ou les guides du Service des Visites . À partir de 21h00, le sanctuaire vous convie à la dévotion et au recueillement : prier Marie, réciter le chapelet, faire silence devant le Saint Sacrement, chanter la louange. La cathédrale, bible de pierre devient 'vivante' et vous invite à devenir pèlerin. Plus tard, dès 20h00 et à partir de mi-juin (consulter notre agenda), trois propositions originales pour redécouvrir ce lieu d'exception : ce sont les Soirées Autrement. visites.cathedrale@diocesechartres.fr +33 2 37 21 75 02

