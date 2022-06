Soirées Autrement : Moment Musical Chartres, 19 juin 2022, Chartres.

Soirées Autrement : Moment Musical Chartres

2022-06-19 – 2022-08-28

Chartres 28000

Chaque dimanche – à partir de 21h00 : Chaque semaine, une nouvelle proposition artistique. Programmation diffusée par flyers – informations aux entrées de la cathédrale.

La cathédrale est un lieu de recueillement silencieux tout autant que de musique vivante. La soirée est ponctuée par un temps choral ou instrumental. Sont interprétées des œuvres plus intimistes, dont on ne manquera pas ici de ressentir la spiritualité et l’intensité émotionnelle. Du XIIe au XXIe siècle, des moments inoubliables – en osmose profonde avec l’ambiance des lieux.

Les visiteurs entrent, s’assoient ou marchent avec une infinie discrétion. Harmonies et rythmes des instruments et du chant sacré.

Plus tard, dès 20h00 et à partir de mi-juin (consulter notre agenda), trois propositions originales pour redécouvrir ce lieu d’exception : ce sont les Soirées Autrement.

visites.cathedrale@diocesechartres.fr +33 2 37 21 59 08

Chaque dimanche – à partir de 21h00 : Chaque semaine, une nouvelle proposition artistique. Programmation diffusée par flyers – informations aux entrées de la cathédrale.

La cathédrale est un lieu de recueillement silencieux tout autant que de musique vivante. La soirée est ponctuée par un temps choral ou instrumental. Sont interprétées des œuvres plus intimistes, dont on ne manquera pas ici de ressentir la spiritualité et l’intensité émotionnelle. Du XIIe au XXIe siècle, des moments inoubliables – en osmose profonde avec l’ambiance des lieux.

Les visiteurs entrent, s’assoient ou marchent avec une infinie discrétion. Harmonies et rythmes des instruments et du chant sacré.

moment musical

Chartres

dernière mise à jour : 2022-05-31 par