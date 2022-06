Soirées Autrement : Chemin du Labyrinthe

Chaque mardi – à partir de 20h00 : Venez à la lumière tombante parcourir le labyrinthe de la cathédrale. Dans l'esprit des gens de Moyen Âge, c'est le symbole d'un chemin de vie, rassemblant nos difficultés, nos virages, nos hésitations, nos souffrances mais aussi nos espoirs avec au bout du parcours la résurrection, la joie de se confier en la présence du Divin pour transformer notre pèlerinage terrestre en chemin d'éternité. De juin à fin août, les Mardi, Vendredi et Dimanche la cathédrale reste ouverte en continu jusqu'à 22h00…

