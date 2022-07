Soirées au quartier Thurot Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Soirées au quartier Thurot Haguenau, 22 juillet 2022, Haguenau. Soirées au quartier Thurot

Rue de la Redoute Haguenau Bas-Rhin

2022-07-22 – 2022-07-23 Haguenau

Bas-Rhin Haguenau Participez à nos deux traditionnelles soirées musicales : rendez-vous vendredi 22 et samedi 23 juillet au parc du quartier Thurot pour 2 soirées festives !

Vendredi 22 : en hommage à Elvis Presley

Samedi 23 : en hommage à Jean-Jacques Goldman

Buvette à partir de 18h30

En cas de météo défavorable, un repli est prévu à la Halle aux Houblons Participez à deux soirées musicales et dansantes au parc de l’éco quartier Thurot ! +33 3 88 73 30 41 Participez à nos deux traditionnelles soirées musicales : rendez-vous vendredi 22 et samedi 23 juillet au parc du quartier Thurot pour 2 soirées festives !

Vendredi 22 : en hommage à Elvis Presley

Samedi 23 : en hommage à Jean-Jacques Goldman

Buvette à partir de 18h30

En cas de météo défavorable, un repli est prévu à la Halle aux Houblons Haguenau

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse Rue de la Redoute Haguenau Bas-Rhin Ville Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Soirées au quartier Thurot Haguenau 2022-07-22 was last modified: by Soirées au quartier Thurot Haguenau Haguenau 22 juillet 2022 Rue de la Redoute Haguenau Bas-Rhin

Haguenau Bas-Rhin