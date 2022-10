Soirées au Chapiteau en octobre Marseille 3e Arrondissement, 14 octobre 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Soirées au Chapiteau en octobre

38 Traverse Notre Dame de Bon Secours Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhne Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours

2022-10-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-28 04:00:00 04:00:00

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

EUR 0 10 Espace hybride, Le Chapiteau est une oasis urbaine réunissant des soirées atypiques où DJ’s de la scène locale et internationale se succèdent au fil des saisons. ​



Carrefour des plaisirs, Le Chapiteau invite les esprits libres et les oreilles averties à lâcher prise et faire la fête, tout simplement !



Vendredi 14 octobre

► OK BOOMER | 80’s, 90’s, 2000 – w/ DJ Brett & Guests

Le meilleur des années 80, 90 et 2000

20h – 04h

Pur sound system



Samedi 15 octobre

► chouRAVE – w/ Mila Dietrich, Alexkid & Ben [On Air]

Techno et + si affinités

20h – 04h

Pur sound system



Dimanche 16 octobre

► DUB’N’PETANQUE | LE TOURNOI 2022 – w/ Baltimores, Massilia Hi-Fi & Guests

Le tournoi annuel de pétanque au Chapiteau !

Le meilleur de la dub music en open air



Vendredi 21 octobre

► HORS-SUJET – w/ Dylan Dylan, Goldie B, Kumanope & Sang9

Voyage à travers les esthétiques musicales

20h – 04h

Pur sound system



Samedi 22 octobre

► ONE SHOT – w/ Nemo Vachez, Muelsa & Miclea

House to Techno

20h – 04h

Pur sound system



Vendredi 28 octobre

► Jambon Ibérythme – w/ Trae Joly & Pata Negra All Stars

Voyage à travers les esthétiques musicales

20h – 04h

Pur sound system

Ne manquez pas les soirées endiablées du chapiteau !

https://www.lechapiteau-marseille.fr/

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-10 par