2022-11-04 20:00:00 – 2022-11-05 04:00:00

Bouches-du-Rhne EUR 0 10 Espace hybride, Le Chapiteau est une oasis urbaine réunissant des soirées atypiques où DJ’s de la scène locale et internationale se succèdent au fil des saisons. ​



Carrefour des plaisirs, Le Chapiteau invite les esprits libres et les oreilles averties à lâcher prise et faire la fête, tout simplement !



Vendredi 4 novembre

► RINSE FR x Le Chapiteau – w/ Bambi, Sabor A Mi & Vulva Vitamina

Carte blanche à la première webradio d’Europe

20h-04h

Pur sound system



Samedi 5 novembre

► Digression – w/ Refracted, Nems-B, Phil Gray Lopez & Extend and Play Crew

Tech house & techno

20h-04h

Ne manquez pas les soirées endiablées du chapiteau ! https://www.lechapiteau-marseille.fr/ Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement

