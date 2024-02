Soirées au Chapiteau en février Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Soirées au Chapiteau en février Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ne manquez pas les soirées endiablées du chapiteau !

Espace hybride, Le Chapiteau est une oasis urbaine réunissant des soirées atypiques où DJ’s de la scène locale et internationale se succèdent au fil des saisons. ​



Carrefour des plaisirs, Le Chapiteau invite les esprits libres et les oreilles averties à lâcher prise et faire la fête, tout simplement !



• 9 février 22h / 4h

Hit Machine 90′ & 00′ + Collectif Contest

Plaisirs coupables des 90s & 2000

Collectif Contest From Disco to Techno

Pur sound system



• 10 février 22h / 4h

Wind City W/ Algo Guerïo, Sarah Neptune & Victorbnjmn

90′ European House, Electro

Pur sound system



• 16 février 22h / 4h

Collectif Contest Last Round

House, Techno, Funk, Electro, Afro House, Acid, Break, Trance …

Pur sound system



• 17 février 22h / 4h

Collègueteuf by PozClope

Tekno, DnB, Techno, Electro, House

Pur sound system



• 23 février 22h / 4h

Moonlight W/ Pacalo Invite Avalanche Paris

House

Pur sound system EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 22:00:00

fin : 2024-02-24 04:00:00

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Soirées au Chapiteau en février Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-08 par Ville de Marseille