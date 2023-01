Soirées années 40 Parthenay, 3 mars 2023, Parthenay .

Soirées années 40

55 Rue Jean Jaurès Tipic Parthenay 79200 Tipic 55 Rue Jean Jaurès

2023-03-03 – 2023-03-04

Tipic 55 Rue Jean Jaurès

Parthenay

79200

EUR Prochain weekend jeu organisé par l’association Qui Que Le Veuille, le vendredi et le samedi , dans l’univers de la France des années 40.

Soirée jeux de société, vendredi.

Soirée ambiance et jeu d’enquête, samedi.

Venez costumés !

Soirée gratuite et sans inscription.

Prochain weekend jeu organisé par l’association Qui Que Le Veuille, le vendredi et le samedi , dans l’univers de la France des années 40.

Soirée jeux de société, vendredi.

Soirée ambiance et jeu d’enquête, samedi.

Venez costumés !

Soirée gratuite et sans inscription.

Qui que le veuille

Tipic 55 Rue Jean Jaurès Parthenay

dernière mise à jour : 2023-01-27 par