2021-11-19 19:00:00 – 2021-11-19 23:00:00

Sahune Drôme Sahune Deux soirées à thème en novembre à la Forge :

– vendredi 19 : soirée Beaujolais Nouveau (formule repas + verre de vin)

– samedi 27 : soirée tartiflette (formule repas).

Réservation fortement conseillée. contact@laforgebistrotsahune.fr http://laforgebistrotsahune.fr/ La Forge 219 Rue du Village Sahune

