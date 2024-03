Soirées 100% doc : programmation de Mars Forum des images Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

Tous les mardis, 2 documentaires à découvrir au Forum des images, en présence des équipes des films.

Nos Rendez-vous :

1. 100% Doc :

Rendez-vous hebdomadaire : chaque mardi.

Le cinéma documentaire, genre cinématographique aux formes et aux écritures multiples, occupe une place de choix dans la programmation. Chaque mardi, deux séances y sont consacrées. Ces soirées 100 % doc réunissent œuvres patrimoniales, avant-premières, films inédits en salle et rencontres avec les cinéastes.

2. Documentaire sur grand écran

Rendez-vous mensuel : le premier mardi du mois

Le premier mardi du mois, carte blanche est donnée à l’association Documentaire sur grand écran. Il y a trente ans, ce nom choisi sonnait comme un slogan pour la toute jeune association. Aujourd’hui, si la vitalité et la créativité de ce jeune cinéma n’est plus à prouver, sa diffusion sur grand écran reste un ardent défi.

3. Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

Rendez-vous ponctuel.

À l’occasion de plusieurs soirées au cours de la saison, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir présente des films issus de son fonds de documentaires internationaux sur l’histoire, les droits et la création des femmes et des LGBTQ+. Des projections en présence des réalisateur·ices et suivies d’un débat.

Programmation du mois de Mars :

• Mardi 5 mars : Documentaire sur grand écran

18h15 : Corsini interpreta a Blomberg y Maciel, de Mariano Llinás

Llinás, Mendilaharzu et le chanteur Pablo Dacal enregistrent une nouvelle version d’un disque de tango mythique. En décortiquant les paroles ensemble, les interprétations fusent. Une seule solution : mener l’enquête, en mettant les rues de Buenos Aires à l’épreuve des partitions.

En partenariat avec Regards Satellites.

En présence de Mariano Llinás, réalisateur et d’Agustín Mendilaharzu, chef opér’acteur.

21h : Las poetas visitan a Juana Bignozzi, de Laura Citarella

Mercedes Halfon devient la légataire testamentaire de l’oeuvre de la poétesse argentine Juana Bignozzi. Son amie Laura Citarella l’accompagne dans cette épreuve. Comment exhumer les poèmes au milieu de l’accumulation des affaires de Bignozzi ? Comment lire et éprouver son oeuvre après elle ?

Prix Martínez Suárez de la meilleure réalisation, Cine de Mar del Plata 2019.

En partenariat avec Regards Satellites.

Projection suivie d’un débat.

En présence de la réalisatrice, Laura Citarella.

• Mardi 12 mars :

19h : Le Miroir Paradjanov, de Jérôme Amimer

Un pèlerinage à Erevan, dans la maison du cinéaste Serguei Paradjanov, par un réalisateur français d’origine russe admirateur de son œuvre, se transforme en une expérience mystique à la recherche de l’esprit du Maître.

Projection suivie d’un débat.

En présence du réalisateur et de Serge Avédikian (acteur et réalisateur, sous réserve).

21h : Sayat-Nova – La Couleur de la grenade, de Serguei Paradjanov

La Couleur de la grenade est une exploration poétique de la vie et de l’œuvre du poète Sayat-Nova, qui vécut au XVIIIe siècle en Arménie. Un chef-d’œuvre hypnotique et fascinant, évoquant les miniatures arméniennes.

Copie restaurée.

Présenté par Jérôme Amimer, producteur et réalisateur, et Serge Avédikian, acteur et réalisateur (sous réserve).

• Mercredi 13 mars :

19h : La place des festivals dans l’économie du documentaire

Dans un contexte marqué par des difficultés de diffusion, comment la vie des films en festivals se connecte-t-elle à une exploitation en salles ? En quoi les actions des festivals, que ce soit par une reconnaissance, les prix et les soutiens financiers aux projets, ou par la mise en place de rencontres professionnelles, contribuent-elles à la vitalité du documentaire ?

Le débat prendra comme exemple le parcours de Coconut Head Generation d’Alain Kassanda (Grand Prix, Cinéma du Réel 2023).

Avec Catherine Bizern (déléguée générale et directrice artistique du Cinéma du réel), Guillaume Morel (fondateur de Survivance distribution) et Bastien Gauclère (responsable des journées professionnelles de FIPADOC). Modéré par Romain Lefèbvre (critique aux Cahiers du cinéma, enseignant, co-fondateur de la revue Débordements).

Rencontre organisée dans le cadre du festival Best of Doc.

• Mardi 19 mars :

18h30 : Méliès, son dernier tour, de Alain Tyr

Un portrait du pionnier du cinéma Georges Méliès, évoquant l’histoire de ses studios de Montreuil, le projet de musée avorté, la lutte pour l’existence du nouveau cinéma Le Méliès et l’histoire de l’école installée dans son ancienne maison de retraite à Orly.

Projection suivie d’un débat. En présence du réalisateur.

18h30 : Machtat, de Sonia Ben Slama

Une immersion dans l’univers des musiciennes qui animent les mariages en Tunisie.

La réalisatrice franco-tunisienne a suivi une mère et ses deux filles durant cinq ans. « Mon documentaire dit beaucoup de la condition féminine à plein d’endroits dans le monde. »

Avant-première, en présence de la cinéaste et de Tania El Khoury (productrice).

Projection suivie d’un débat.

Festival Cinéma du réel du 23 au 31 mars

Festival international de cinéma documentaire, Cinéma du réel en explore les évolutions, la diversité des formes et des approches, à travers sa compétition, des programmations thématiques et son volet professionnel, ParisDOC.

Ouverture des ventes le 15 mars.

Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001

