Soirées 100% doc : programmation de Janvier Forum des images Paris, mardi 9 janvier 2024.

Du mardi 09 janvier 2024 au mardi 23 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Tous les mardis : Soirées 100% doc + Documentaire sur grand écran + les rendez-vous du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir !

Nos Rendez-vous :

1. Soirées 100% doc

Rendez-vous hebdomadaire : chaque mardi.

Le cinéma documentaire, genre cinématographique aux formes et aux écritures multiples, occupe une place de choix dans la programmation. Chaque mardi, deux séances y sont consacrées. Ces soirées 100 % doc réunissent oeuvres patrimoniales, avant-premières, films inédits en salle et rencontres avec les cinéastes.

2. Documentaire sur grand écran

Rendez-vous mensuel : le premier mardi du mois

Le premier mardi du mois, carte blanche est donnée Documentaire sur grand écran. Il y a trente ans, ce nom choisi sonnait comme un slogan pour la toute jeune association. Aujourd’hui, si la vitalité et la créativité de ce jeune cinéma n’est plus à prouver, sa diffusion sur grand écran reste un ardent défi.

3. Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

Rendez-vous ponctuel.

À l’occasion de plusieurs soirées au cours de la saison, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir présente des films issus de son fonds de documentaires internationaux sur l’histoire, les droits et la création des femmes et des LGBTQ+. Des projections en présence des réalisateur·ices et suivies d’un débat.

Programmation du mois de Janvier :

• Mardi 9 janvier :

18h30 : Fifi hurle de joie de Mitra Farahani

Bahman Mohasses, artiste iranien célèbre pour ses portraits provocateurs, est-il toujours en vie ? Pour Mitra Farahani, il est l’heure de tirer le portrait de ce portraitiste iconoclaste.

Prix international de la Scam, Cinéma du réel 2013.

En présence de la cinéaste (sous réserve).

21h : Apolonia, Apolonia, de Lea Glob

« Est-ce ma caméra qui capture Apolonia ou Apolonia qui me capture dans son théâtre ? », s’interroge Lea Glob. Treize ans d’aventure commune entre la cinéaste et la peintre Apolonia Sokol, la durée nécessaire d’un compagnonnage artistique doublé d’une complicité sororale.

Prix du Meilleur film, IDFA 2022.

Projection suivie d’un débat. En présence de la cinéaste et d’Apolonia Sokol (artiste peintre).

• Mardi 16 janvier :

18h30 : Nos défaites, de Jean-Gabriel Périot

Grâce à un jeu de réinterprétation par des lycéen·nes d’extraits issus du cinéma post-68, associé à des interviews de ces jeunes acteur·ices, Nos défaites questionne le rapport des jeunes à la politique.

En présence du cinéaste.

20h45 : Affronter l’obscurité, de Jean-Gabriel Périot

Le siège de Sarajevo (1992–1996) : de jeunes hommes ont choisi de prendre leur caméra. Trente ans après, quel regard ces cinéastes portent-ils sur leurs images d’alors, sur cette guerre sans fin et sur leurs craintes qu’elle ne reprenne ?

Projection suivie d’un débat. En présence du cinéaste.

• Mardi 23 janvier :

18h30 : Tempête sous un crâne, de Clara Bouffartigue

Une année en immersion dans une classe d’un collège de Saint-Ouen. La réalisatrice suit sans aucun commentaire deux professeurs, Alice (lettres) et Isabelle (arts plastiques), qui tentent de donner à leurs élèves des armes pour s’exprimer.

En présence d’Alice Henry et Isabelle Soubaigné (protagonistes du film et enseignantes).

20h45 : L’École des hommes, de Clara Elalouf

Dr. Kpote, animateur en santé sexuelle, évoque avec des filles et des garçons âgés de 15 à 18 ans la sexualité et les relations affectives le temps d’une année scolaire. Une première pour ces jeunes volontaires.

Projection suivie d’un débat. En présence de la cinéaste et de Dr. Kpote (animateur en santé sexuelle).

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001 Paris

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/soirees-100pc-doc-2023-2024 +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/infos-pratiques/tarifs-et-abonnements/tarifs

© Collection Christophel