Soirées 100% doc – janvier 2023 Forum des images, 3 janvier 2023, Paris. Du mardi 03 janvier 2023 au mardi 31 janvier 2023 :

. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. C’est la rentrée pour les soirées 100% doc, tous les mardis au Forum des images ! Au programme de janvier : un portrait du pianiste et compositeur de jazz Thelonious Monk, un film du collectif féministe les Insoumuses ou encore le retour sur une période encore méconnue de la colonisation de l’Algérie par la France… La soirée Documentaire sur grand écran démonte les stéréotypes à partir d’images télévisuelles. De Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty à La BM du seigneur de Jean-Charles Hue, le documentaire prouve qu’il est le champ de tous les possibles. Deux avant-premières en présence des cinéastes complètent ce programme éclectique. Le programme de janvier Mardi 3 janvier – Documentaire sur grand écran à 18h30, Maso et Miso vont en bateau de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Ioana Wieder et Nadja Ringart, séance suivie d’un débat avec Ioana Wieder et Nadja Ringart.

à 20h30, Rewind and Play d’Alain Gomis, séance suivie d’un débat avec le réalisateur. Mardi 10 janvier à 18h30, Délits flagrants de Raymond Depardon.

à 21h, One + One / Sympathy for the Devil de Jean-Luc Godard. Mardi 17 janvier à 18h30, Études sur Paris d’André Sauvage.

à 20h30, De la conquête de Franssou Prenant, avant-première en présence de la réalisatrice. Séance suivie d’un débat. Mardi 24 janvier 18h30, La BM du Seigneur de Jean-Charles Hue.

20h30, 24 City de Jia Zhang-Ke. Mardi 31 janvier à 18h30, Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty.

Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr

