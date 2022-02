Soirées 100% doc Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Soirées 100% doc Forum des images, 1 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 01 mars 2022 au mardi 29 mars 2022 :

mardi

de 18h30 à 23h00

payant

Rendez-vous tous les mardis au Forum des images pour les soirées “100% doc”. D’émouvants portraits de voyage, de retours à l’enfance et de migrations urbaines sont au cœur de ce mois de mars. Au programme en mars : émouvants portraits de voyage, de retours à l’enfance et de migrations urbaines. Documentaire sur grand écran réunit Jonas Mekas pour un essai autobiographique en forme de road-movie avec Réminiscences d’un voyage en Lithuanie. La journée de femme propose de découvrir Soeurs: rêve et variations, deux soeurs canadienes d’origine irlandaise à Montréal, et Coeurs à nu, le temps des Odoriko, remarqué au festival Cinéma du réel 2020, sur la danse de strip-tease au Japon. Enfin, Hélène Milano présente Les Roses noires, témoignage de quatorze adolescentes en banlieue, et José Viera nous montre son dernier film, inédit, Nous sommes venus. ️ Mardi 1 mars

à 18h30 : Réminiscences d’un voyage en Lithuanie de Jonas Mekas, présenté par Sébastien Ronceray (enseignant, programmateur pour l’association Braquage)

à 20h45 : avant-première Marin des montagnes de Karim Aïnouz, en présence du réalisateur (sous réserve) Mardi 8 mars

à 18h30 : Soeurs : rêve et variations de Catherine Legault, présenté par la réalisatrice (vidéo). Inédit en salle

à 20h30 : avant-première Coeurs à nu, le temps des Odoriko de Yoichiro Okutani, en présence d’Annie Ohayon (productrice, 24 Images Production) et de Mary Stephen (monteuse) Mardi 22 mars

à 18h30 : Les Roses noires de Hélène Milano, en présence de la réalisatrice

à 20h30 : Les Charbons ardents de Hélène Milano, en présence de la réalisatrice Mardi 29 mars

à 18h30 : Les Gens des baraques de Robert Bozzi

à 20h30 : Nous sommes venus de José Vieira, en présence du réalisateur. Inédit en salles Forum des images 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Paris 75001 Contact : 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages Cinéma

Date complète :

2022-03-01T18:30:00+01:00_2022-03-01T23:00:00+01:00;2022-03-08T18:30:00+01:00_2022-03-08T23:00:00+01:00;2022-03-15T18:30:00+01:00_2022-03-15T23:00:00+01:00;2022-03-22T18:30:00+01:00_2022-03-22T23:00:00+01:00;2022-03-29T18:30:00+01:00_2022-03-29T23:00:00+01:00

Marin des montagnes © MPM-Films

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Ville Paris lieuville Forum des images Paris Departement Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirées 100% doc Forum des images 2022-03-01 was last modified: by Soirées 100% doc Forum des images Forum des images 1 mars 2022 Forum des images Paris Paris

Paris Paris