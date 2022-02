Soirées 100% doc Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Rendez-vous tous les mardis au Forum des images pour les soirées « 100% doc ». Les villes et les tableaux de famille sont au cœur de ce mois de février documentaire. Au programme en février : tableaux de famille et tableaux des villes, de Paris à Liverpool en passant par Ies routes de l’exil. Paris, roman d’une ville raconte l’histoire de la création de la première ville moderne. Dans Pénélope mon amour, Claire Doyon filme depuis l’enfance sa fille atteinte d’une maladie dégénérative. Avec Mizrahim, les oubliés de la terre promise, la réalisatrice Michale Bouganim rencontre plusieurs générations de juifs arabes en Israël, en lutte contre la discrimination. Enfin, Terence Davies offre un poème visuel sur sa ville natale, Liverpool, dans Of Time and the City. ️ Mardi 1 février

à 18h30 : René d’Alain Cavalier, en présence du réalisateur

à 21h : avant-première de Soy Libre de Laure Portier, en présence de la réalisatrice

Mardi 8 février

à 18h30 : Paris, roman d’une ville de Stan Neumann

à 20h30 : avant-première de Pénélope mon amour de Claire Doyon, en présence de la réalisatrice

Mardi 15 février

à 18h30 : L’image manquante de Rithy Panh

à 20h30 : avant-première de Mizrahim, les oubliés de la terre promise de Michale Boganim, en présence de la réalisatrice

Mardi 12 février

à 18h30 : Of Time and the City de Terence Davies

à 18h30 : Of Time and the City de Terence Davies

à 20h30 : Ex-Libris de Frederick Wiseman

