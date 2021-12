Paris Forum des images île de France, Paris Soirées 100% doc Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Du mardi 04 janvier 2022 au mardi 25 janvier 2022

de 18h00 à 23h00

Rendez-vous tous les mardis au Forum des images pour les soirées « 100% doc ». La mémoire individuelle et collective au cinéma est au cœur de ce mois de janvier documentaire. Le programme de ce mois de janvier est placé sous le signe de la mémoire individuelle et collective, de la Syrie au Japon. Little Palestine, journal d’un siège d’Abdallah Al‑Khatib, proposé par Documentaire sur grand écran, rend hommage aux réfugié·es palestinien·nes du quartier de Yarmouk, à Damas. Changement de registre avec Professeur Yamamoto part à la retraite de Kazuhiro Soda, magnifique portrait d’un psychiatre qui reçoit pour la dernière fois ses patients. Enfin, Michael Cimino, un mirage américain, road movie de Jean‑Baptiste Thoret, nous invite sur les traces du cinéaste de Voyage au bout de l’enfer. ️ > Mardi 4 janvier

à 18h30 : Fix Me de Raed Andoni, présenté par Philippe Azoury (critique de cinéma)

à 20h45 : avant-première de Little Palestine, journal d’un siège d’Abdallah Al-Khatib, en présence du réalisateur >> Mardi 11 janvier

à 18h30 : 1974, une partie de campagne de Raymond Depardon

à 20h30: avant-première de Michael Cimino, un mirage américain de Jean-Baptiste Thoret, en présence du réalisateur >> Mardi 18 janvier

à 18h30 : Photographic Memory de Ross McElwee

à 20h30 : avant-première de Professeur Yamamoto part à la retraite de Kazushiro Soda, présenté par Dimitri Ianni (critique et programmateur du festival Kinotayo) >> Mardi 25 janvier

à 18h30 : D’où vient cet air lointain ? Chronique d’une vie au cinéma de Yannick Bellon, présenté par Eric Leroy du CNC

à 21h : Pour Waad de Manuela Morgaine, en présence de la réalisatrice

Forum des images
2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles
Paris 75001
Contact : 0144766300
contact@forumdesimages.fr
https://www.forumdesimages.fr/

