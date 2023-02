Soirées 100% doc – février 2023 Forum des images, 7 février 2023, Paris.

Du mardi 07 février 2023 au mardi 28 février 2023 :

. payant

7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Rendez-vous tous les mardis pour les soirées 100% doc au Forum des images ! Au programme de février : le récit d’une vie d’engagement, la mise en lumière des mouvements de résistance féministes en Iran, la découverte de l’Islande ou encore la fonte des glaciers !

Le programme de février

Mardi 7 février – Documentaire sur grand écran

à 18h30, The Silent Majority Speaks, précédé de Le Mouvement de libération des femmes iraniennes : année zéro de Sylvina Boissonnas, Claudine Mulard, Michelle Muller et Sylviane Rey. En présence de Chahla Chafiq (écrivaine et sociologue)

à 21h, Profession : documentariste de Shirin Barghnavard, Firouzeh Khosrovani, Farahnaz Sharifi, Mina Keshavarz, Sepideh Abtahi, Sahar Salahshoor et Nahid Rezaei

Mardi 14 février

18h30, Chang, un drame de la vie sauvage de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack

20h30, Nobody Knows de Hirokazu Kore-eda. Film interdit aux moins de 12 ans.

Mardi 21 février

18h30, Carré 35 d’Eric Caravaca

20h30, N’effacez pas nos traces de Pedro Fidalgo. En présence de Dominique Grange, Tardi et du réalisateur

Mardi 28 février

18h30, Reykjavik, des elfes dans la ville de Sólveig Anspach

20h30, Pourquoi on se bat ? de Camille Étienne et Solal Moisan. Inédit en salles. En présence de Camille Étienne et Solal Moisan

Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris

