Soirées 100% doc – avril 2022 Forum des images, 5 avril 2022, Paris.

Rendez-vous tous les mardis au Forum des images pour les soirées 100% doc. Au programme de ce mois d’avril : amour et révolution, Ça va faire MALL et des documentaires inédits !

Date et horaire exacts : Du mardi 05 avril 2022 au mardi 26 avril 2022 :

mardi

de 18h00 à 23h00

payant 7 € tarif plein / 5,50 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Documentaire sur grand écran vous propose une soirée « Amour et révolution », avec Un amour révolutionnaire de Carmen Castillo et l’avant-première de Boum Boum de Laurie Lassalle. En écho à notre cycle Ça va faire MALL, Harun Farocki plonge le public au coeur des réunions de travail des Créateurs des mondes du commerce, tandis que Jasper Mall donne à voir la fin d’un petit centre commercial en Alabama. Triste anniversaire du naufrage du ferry Sewol en Corée, avril sera l’occasion de présenter le documentaire poignant et inédit LOGBOOK, tandis que le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir revient sur Deux fois, un classique du cinéma expérimental du groupe Zanzibar en présence de la réalisatrice.

NOTRE PROGRAMME 100% DOC EN AVRIL ️

> Mardi 5 avril

à 18h : Un amour révolutionnaire de Carmen Castillo, suivi d’un débat en présence de la réalisatrice

à 20h45 : Boum Boum de Laurie Lassalle, suivi d’un débat en présence de la réalisatrice

[avant-première]

> Mardi 12 avril – Soirée spéciale dans le cadre du cycle Ça va faire MALL, en présence d’Aurélien Bellanger (écrivain) et de Hervé Aubron (critique)

à 18h30 : Créateurs des mondes du commerce de Harun Farocki, en partenariat avec les Cahiers du cinéma, suivi d’un débat

à 21h : Jasper Mall de Bradford Thomason et Brett Whitcomb, présenté par le réalisateur Bradford Thomason en visioconférence

> Mardi 19 avril

à 18h30 : LOGBOOK de Bok Jin-oh, suivi d’un débat en présence de Célia (rédactrice en chef de cinemacoreen.fr) et Miwon Seo-Plu (sociologue) [inédit]

à 21h : Deux fois de Jackie Raynal, présenté par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, suivi d’un débat en présence de la réalisatrice

> Mardi 26 avril

à 18h30 : Taming the Garden de Salome Jashi [inédit]

à 20h30 : 10e chambre – Instants d’audience de Ramond Depardon

Forum des images 2 rue du cinéma Paris 75001

Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/100-doc-2021-2022 Toutes les infos ici !

Soirées 100% doc – avril 2022

© Syndicado Film Sales