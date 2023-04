Soirées 100% doc au Forum des images – Spécial Portrait de Los Angeles Forum des images Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Soirées 100% doc au Forum des images – Spécial Portrait de Los Angeles Forum des images, 11 avril 2023, Paris. Du mardi 11 avril 2023 au mardi 25 avril 2023 :

.Tout public. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. Rendez-vous tous les mardis pour les soirées 100% doc au Forum des images ! Au programme d’avril: un portrait sur la ville incontournable du cinéma ! Du 12 avril au 6 juillet, la capitale des anges montrera son vrai visage ! Parcourez une série de portraits dévoilant l’envers du décor du centre-ville et des célèbres studios de tournage. Le programme d’avril Mardi 4 avril – Documentaire sur grand écran à 18h, Vacances prolongées de Johan van der Keuken à 21h, On a eu la journée bonsoir de Narimane Mari Soirées spéciales Los Angeles Mardi 11 avril à 18h30, Mur Murs de Agnès Varda. à 20h30, Game Girls de Alina Skrzeszewska. Mardi 18 avril à 18h30, Documenteur de Agnès Varda. à 20h30, City of Gold de Laura Gabbert. En présence de Laura Gabbert, la réalisatrice. Mardi 25 avril à 18h30, Songs From the Nickel de Alina Skrzeszewska. Carte blanche à Thom Andersen (cinéaste et historien du cinéma) à 20h30, Shotgun Freeway: Drives Thru Lost L.A de Harry Pallenberg, Morgan Neville. Film également programmé le Vendredi 14 avril, en présence du producteur Scott King. Forum des images Forum des images 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/soirees-100-doc-2022-2023

© D.R

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse Forum des images Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Forum des images Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirées 100% doc au Forum des images – Spécial Portrait de Los Angeles Forum des images 2023-04-11 was last modified: by Soirées 100% doc au Forum des images – Spécial Portrait de Los Angeles Forum des images Forum des images 11 avril 2023 Forum des images Paris Paris

Paris Paris