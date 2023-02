Soirée ZUMBA to 80’s Marcilly-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Marcilly-sur-Tille

Soirée ZUMBA to 80's, 11 mars 2023, Marcilly-sur-Tille

2023-03-11

Cote-d’Or 15 EUR Les danseurs de la Tille vous proposent une soirée Zumba le samedi 11 mars 2023 !

Zumba, strong, aerobox, afro zumba … 2 séances / pause apéritif !

À partir de 15 ans

12 EUROS SUR PRE-INSCRIPTION www.payasso.fr/lesdanseursdelatille/evenement

15 EUROS SUR PLACE

Pour tous renseignements : lesdanseursdelatille@gmail.com lesdanseursdelatille@gmail.com Marcilly-sur-Tille

