2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25 22:30:00

Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine Venez transpirer à la Zumba Party ! 2 sessions de 45 min entrecoupées d’une pause de 20min.

Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et inscriptions auprès de Sabrina DUVAL par téléphone ou par mail.

Salle Polyvalente La Foutelais Marcillé-Raoul

