Soirée Zumba adulte avec MJC – La Fabrique

2022-11-02 19:30:00 – 2022-11-02 EUR 8 10 Déguisements, masques et maquillages sont les bienvenus. Si vous avez envie de vous transformer, de vous amuser, de danser et de brûler des calories alors c’est le moment !!! Après l’effort, le réconfort : donc des affreuses mignardises salées et sucrées vous seront servies à partir de 21h.

Pour adultes et parents accompagnés d’enfant(s) à partir de 10 ans ; à condition de ne pas être effrayés par les montres et les maquillages dégoulinants. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

