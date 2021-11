Marseille Kaloum Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée Zouk au Kaloum Kaloum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirée Zouk au Kaloum Kaloum, 13 novembre 2021, Marseille. Soirée Zouk au Kaloum

Kaloum, le samedi 13 novembre à 22:00

Soirée zouk organisée par Oumar et Stéphanie Zouk, kompa, ragga , rnb, reggae au Kaloum petit lieu convivial soiree simple pour se retrouver entre amis autour d’une ambiance exotique ! Pas de grand DJ juste de la bonne musique pour nous ambiancer et nous souvenirs de nos bon morceau de love ! Venez nombreux la soiree va etre chaude PAF. 5 EUROS D’ENTRÉE SANS CONSO

5€

♫♫♫ Kaloum 3, rue de l’Arc 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T22:00:00 2021-11-13T04:00:00

