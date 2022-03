SOIRÉE ZEN Nozay Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

SOIRÉE ZEN Nozay, 14 avril 2022, Nozay. SOIRÉE ZEN Piscine Les Bassins de la Chesnaie 14 allée du Sophora Nozay

2022-04-14 19:00:00 – 2022-04-14 21:00:00 Piscine Les Bassins de la Chesnaie 14 allée du Sophora

Nozay Loire-Atlantique Nozay Besoin de vous détendre ? Profitez de cette soirée de relaxation pour finir la semaine en toute tranquilité ! Et testez également l’aquastretching. Public ado/adulte

Tarifs habituels de la piscine

