SOIRÉE ZEN Freyming-Merlebach, vendredi 2 février 2024.

Vendredi

L’espace bien-être sera éclairé uniquement à la bougie pour une ambiance apaisante et chaleureuse. Accès aux spas, sauna et hammam pour une relaxation profonde et rituels sauna, hammam tout au long de la soirée. Possibilité de réserver un massage pour un pur moment de bien-être. Des boissons détox et des infusions seront offertes au cours de la soirée. Pré-réservation en caisse. Inscriptions obligatoires, places limitées.

Le tarif de la soirée est unique pour tout le monde, il n’est pas soumis à des tarifs spéciaux. Les bassins de natation ne seront plus accessibles à partir de 19h.

Massages de relaxation et bien-être sur réservation auprès de Rébecca au 06 61 72 01 33. Offres pour la soirée Zen:

Massage bien-être du dos : 25€ (20 min)

Massage bien-être des jambes : 25€ (20min)

Massage bien-être dos et jambes: 30€ (30min)Adultes

18 EUR.

rue Pierre de Coubertin

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est aquaglissfm@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:00:00

fin : 2024-02-02 23:20:00



