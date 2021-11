Chatte Chatte Chatte, Isère Soirée Zen Chatte Chatte Catégories d’évènement: Chatte

Chatte Isère Chatte EUR 9 9 Accès espace bassin et bien-être illimité.

Découverte de la méditation (sur inscription).

Aquastretching.

Massages.

Dégustation de thé.

Soins énergétiques, musique zen… +33 4 76 38 35 38 http://www.lolympide.fr/ Centre Aquatique l’Olympide 1415 Route de Saint-Marcellin Chatte

