Centre aquatique la Piscine, le mardi 22 février à 18:00

Le centre aquatique vous accueille pour une soirée de détente. Au programme, aquagym détente, massage, atelier diététique et autres suprises. Laissez vous porter.

14€, sur réservation à partir du 31 janvier 2022

Une soirée pour se ressourcer cet hiver. Centre aquatique la Piscine 13 rue Aimé Rasseteau – 86100 CHATELLERAULT Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T18:00:00 2022-02-22T21:00:00

