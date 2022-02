Soirée Zen, AquaSud77 Saint-Pierre-lès-Nemours Saint-Pierre-lès-Nemours Catégories d’évènement: Saint-Pierre-lès-Nemours

Soirée Zen, AquaSud77 Saint-Pierre-lès-Nemours, 25 février 2022, Saint-Pierre-lès-Nemours. Soirée Zen, AquaSud77 Centre Aquatique AquaSud77 41 avenue d’Ormesson Saint-Pierre-lès-Nemours

2022-02-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-25 22:30:00 22:30:00 Centre Aquatique AquaSud77 41 avenue d’Ormesson

Saint-Pierre-lès-Nemours Seine-et-Marne Saint-Pierre-lès-Nemours EUR 12 AQUASUD77 se met sur le thème du Bien-Être, avec le retour des Soirées Zen, dorénavant organisées le dernier vendredi de chaque mois. patrick@patrickfevrier.fr +33 6 11 34 24 84 https://www.paysdenemours.fr/ Centre Aquatique AquaSud77 41 avenue d’Ormesson Saint-Pierre-lès-Nemours

