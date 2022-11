Soirée ZEN à Plijadour Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère Carhaix-Plouguer Musique, décoration, professionnels de le relaxation, le personnel de l’espace aqualudique du Poher va mettre tout en œuvre pour offrir aux nageurs une atmosphère propice à la zen attitude ! Programme des animations payantes et sur réservation :

* Réflexologie plantaire

* Massage

* Cours de Yoga

Réservation obligatoire pour ces trois prestations .

– Equipement indispensable : drap de bain et tenue de bain

– Equipement facultatif mais conseillé pour profiter pleinement de la soirée zen : peignoir, sandales de plage.

+33 2 98 99 39 50 http://plijadour.poher.com/accueil_plijadour
Rue de le piscine Espace aqualudique du Poher Carhaix-Plouguer

