Soirée Zen à l’O – Espace Aquatique Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Soirée Zen à l’O – Espace Aquatique Obernai, 25 mars 2022, Obernai. Soirée Zen à l’O – Espace Aquatique Obernai

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 23:30:00

Obernai Bas-Rhin EUR De nombreux professionnels du Bien-Être seront présents pour vous proposer d’inoubliables moments de relaxation : soins des pieds/du visage, réflexologie plantaire, massages jambes/dos, massage ayurvédique, reiki, luminothérapie (PSiO), atelier diététique, etc… Vous aurez bien évidemment un libre accès à l’espace bien-être.

Une dégustation de thé sera également proposée par le fournisseur Labik et tout au long de la soirée vous aurez la possibilité de vous restaurer autour d’un buffet dînatoire. Toutes les prestations sont sur réservation, les réservations ainsi que le paiement se font directement à l’accueil de la piscine.

Vous avez la possibilité de réserver par téléphone avec règlement impératif sous 5 jours. De nombreux professionnels du Bien-Être seront présents pour vous proposer d’inoubliables moments de relaxation avec bien évidemment un libre accès à l’espace bien-être. De nombreux professionnels du Bien-Être seront présents pour vous proposer d’inoubliables moments de relaxation : soins des pieds/du visage, réflexologie plantaire, massages jambes/dos, massage ayurvédique, reiki, luminothérapie (PSiO), atelier diététique, etc… Vous aurez bien évidemment un libre accès à l’espace bien-être.

Une dégustation de thé sera également proposée par le fournisseur Labik et tout au long de la soirée vous aurez la possibilité de vous restaurer autour d’un buffet dînatoire. Toutes les prestations sont sur réservation, les réservations ainsi que le paiement se font directement à l’accueil de la piscine.

Vous avez la possibilité de réserver par téléphone avec règlement impératif sous 5 jours. Obernai

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Soirée Zen à l’O – Espace Aquatique Obernai 2022-03-25 was last modified: by Soirée Zen à l’O – Espace Aquatique Obernai Obernai 25 mars 2022 Bas-Rhin Obernai

Obernai Bas-Rhin