Soirée zen à l’O espace aquatique

Soirée zen à l’O espace aquatique, 25 novembre 2022, . Soirée zen à l’O espace aquatique



2022-11-25 20:00:00 – 2022-11-25 23:30:00 EUR Organisée dans le cadre du mois du bien-être, à partir de 18 ans.

Pour l’occasion, de nombreux professionnels du bien-être seront présents pour vous proposer d’inoubliables moments de relaxation : soins des pieds/du visage, réflexologie plantaire, réflexologie faciale, massages jambes/dos, massage ayurvédique, reiki, lahochi…Toutes les prestations sont sur réservation. Tarifs : 30€/ non abonné – 25€ / abonné et 50€ /duo. Libre accès à l’espace bien-être.

Tout au long de la soirée vous aurez la possibilité de vous restaurer autour d’un buffet dînatoire et de l’espace tisanerie.

Réservations et règlement à l’accueil de la piscine ou par téléphone au 03.88.50.32.78. De nombreux professionnels du bien-être seront présents pour d’inoubliables moments de relaxation. Libre accès à l’espace bien-être. Buffet dînatoire et espace tisanerie. +33 3 88 50 32 78 dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville