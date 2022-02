Soirée Zen 03 Mars 2022 Abysséa Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Soirée Zen 03 Mars 2022 Abysséa, 3 mars 2022, Civaux. Soirée Zen 03 Mars 2022

Abysséa, le jeudi 3 mars à 19:30

Jeudi 03 Mars 2022 de 19h45 à 23h : Un accès à la balnéo (hammam, sauna, bain à remous , bassin avec jets massants) et nous proposons en plus deux options: 30mn de massage : 39€/personne 25 mn de lit hydromassant : 29€/personne Réservé aux personnes majeures Réservation obligatoire Réservation: [https://my.weezevent.com/soiree-zen-03032022](https://my.weezevent.com/soiree-zen-03032022) Information complémentaire par mail à [[abyssea@vert-marine.com](mailto:abyssea@vert-marine.com)](mailto:abyssea@vert-marine.com)

Venez vous détendre dans une ambiance feutrée, zen et relaxante … Abysséa Route du Fond d’Orveau 86320 Civaux Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T19:30:00 2022-03-03T23:00:00

