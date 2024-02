Soirée yoga et son Le Clos de Trevannec Pont-l’Abbé, vendredi 15 mars 2024.

On vous invite à plonger dans une nouvelle expérience, l’alliance du hatha yoga et de la sonotherapie lors d’un évènement « Yoga et Son »

Laissez-vous emporter lors d’une séance immersive de 45 minutes de yoga qui préparera votre corps et votre esprit à plonger dans 45 min de méditation guidée par les sonorités envoûtantes des bols tibétains, du gong et d’autres instruments intuitifs.

Éveillez la conscience de votre corps et de votre souffle à travers des mouvements et des postures, plongeant dans vos rythmes intérieurs. La séance se clôturera par un bain sonore qui perfectionnera votre écoute subtile du corps et de l’esprit, vous invitant à un relâchement physique et mental profond.

Apportez un plaid et un petit coussin pour créer votre propre cocon, comme chez vous. Si vous avez besoin de quelque chose, n’hésitez pas à nous en informer. Joignez-vous à nous pour une expérience unique alliant bien-être et harmonie.

Places limités. Réservation https://www.billetweb.fr/yoga-et-son-15-mars .

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15 20:30:00

Le Clos de Trevannec Chemin de Trevannec

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

